Google объявил о запуске нового поискового алгоритма

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Компания Google объявила о начале использования нового поискового алгоритма, который должен лучше понимать контекст запроса.
Об этом говорится understanding-bert/ в блоге Google.
В компании назвали новый алгоритм BERT. Технологию адаптировали к человеческой речи, что позволит поисковику лучше понимать пользователей.
BERT сможет понять контекст запроса, поскольку будет анализировать вспомогательные слова, в частности частицы, предлоги, а также сочетания всех слов в запросе. Ранее Google анализировал отдельные слова в запросе, а не предложения в целом.
В компании назвали BERT «самым большим достижением за последние 5 лет и одним из величайших достижений в истории поисковых систем».
Технологию сначала будут использовать для запросов на английском языке, но когда BERT начнут применять для других языков – неизвестно.
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