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Google объявил о запуске нового поискового алгоритма

Google объявил о запуске нового поискового алгоритма

Компания Google объявила о начале использования нового поискового алгоритма, который должен лучше понимать контекст запроса.

Об этом говорится understanding-bert/ в блоге Google.

В компании назвали новый алгоритм BERT. Технологию адаптировали к человеческой речи, что позволит поисковику лучше понимать пользователей.

BERT сможет понять контекст запроса, поскольку будет анализировать вспомогательные слова, в частности частицы, предлоги, а также сочетания всех слов в запросе. Ранее Google анализировал отдельные слова в запросе, а не предложения в целом.

В компании назвали BERT «самым большим достижением за последние 5 лет и одним из величайших достижений в истории поисковых систем».

Технологию сначала будут использовать для запросов на английском языке, но когда BERT начнут применять для других языков – неизвестно.

По материалам hromadske.tv
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