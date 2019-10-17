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Госбюджет с начала года свели с 20-миллиардным дефицитом - Казначейство

Госбюджет с начала года свели с 20-миллиардным дефицитом - Казначейство

Государственный бюджет за январь-сентябрь 2019 года сведен с дефицитом 20,675 миллиарда гривен.

Об этом сообщила Государственная казначейская служба.

Госбюджет за девять месяцев получил 739,75 млрд грн доходов, в том числе 650,834 млрд грн по общему фонду. Расходы госбюджета за этот период составили 758,75 млрд грн, в том числе по общему фонду – 679,732 млрд грн.

Местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 29,415 млрд грн при профиците общего фонда в 68,34 млрд грн.

Заимствования за указанный период составили 352,27 млрд грн по сравнению с запланированными 388,513 млрд грн, в том числе внешние – 56,225 млрд грн.

Погашения в январе-сентябре этого года также были ниже ожидаемого уровня – 297,83 млрд грн по сравнению с запланированными 315,46 млрд грн, в том числе внешние – 80,87 млрд грн.

Приватизация принесла 398 млн грн при плане в 13,36 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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