Госбюджет с начала года свели с 20-миллиардным дефицитом - Казначейство

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Государственный бюджет за январь-сентябрь 2019 года сведен с дефицитом 20,675 миллиарда гривен.
Об этом сообщила Государственная казначейская служба.
Госбюджет за девять месяцев получил 739,75 млрд грн доходов, в том числе 650,834 млрд грн по общему фонду. Расходы госбюджета за этот период составили 758,75 млрд грн, в том числе по общему фонду – 679,732 млрд грн.
Местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 29,415 млрд грн при профиците общего фонда в 68,34 млрд грн.
Заимствования за указанный период составили 352,27 млрд грн по сравнению с запланированными 388,513 млрд грн, в том числе внешние – 56,225 млрд грн.
Погашения в январе-сентябре этого года также были ниже ожидаемого уровня – 297,83 млрд грн по сравнению с запланированными 315,46 млрд грн, в том числе внешние – 80,87 млрд грн.
Приватизация принесла 398 млн грн при плане в 13,36 млрд грн.
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