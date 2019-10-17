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Украина должна выплатить 50 млрд грн до конца года — Минфин

Украина должна выплатить 50 млрд грн до конца года — Минфин

До конца 2019 года Украине нужно погасить 50 миллиардов гривен государственного долга.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

«По состоянию на сегодня до конца года надо профинансировать около 50 миллиардов. Это еще довольно большая сумма. Поэтому мы до сих пор не выполнили роспись по финансированию», — сообщила Маркарова.

Она отметила, что Минфин для того, чтобы погашать долги, выпускает новые ценные бумаги. В то же время правительство уменьшает процентные ставки по государственному долгу, что в дальнейшем приводит к снижению долговой нагрузки.

“Последние три месяца мы каждый вторник уменьшаем стоимость и делаем это инкрементальными шагами. Мы вынуждены постоянно искать баланс, чтобы и стоимость уменьшать, и бюджет профинансировать», — сказала Маркарова.

По материалам lb.ua
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