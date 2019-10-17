Самые востребованные украинские продукты в Европе

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что наиболее популярными продуктами в Евросоюзе являются курятина, ягоды и яблоки.

Украинский экспорт в страны ЕС постоянно увеличивается. Только с начала этого года он вырос на 7%.

Кулеба отметил, что агропромышленный комплекс Украины может составить конкуренцию не только в Европе, но и во всем мире. Поэтому не все довольны, что на европейском рынке появляется украинская продукция.

Сами же украинцы недооценивают отечественную продукцию и считают, что она некачественная и ей не дадут полноценно пробиться на европейский рынок.