Самые востребованные украинские продукты в Европе

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что наиболее популярными продуктами в Евросоюзе являются курятина, ягоды и яблоки.
Украинский экспорт в страны ЕС постоянно увеличивается. Только с начала этого года он вырос на 7%.
Кулеба отметил, что агропромышленный комплекс Украины может составить конкуренцию не только в Европе, но и во всем мире. Поэтому не все довольны, что на европейском рынке появляется украинская продукция.
Сами же украинцы недооценивают отечественную продукцию и считают, что она некачественная и ей не дадут полноценно пробиться на европейский рынок.
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