Когда штраф за нарушение ПДД является незаконным

Штраф за нарушение правил дорожного движения инспектор может вынести только на основании доказательств, в том числе фото-, видеофиксации, объяснения свидетелей.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат со ссылкой на заключение Верховного суда от 23.10.2019.

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“Верховный суд решением от 23.10.2019 по делу №357/10134/17 отменил постановление полиции о наложении штрафа, которое было вынесено при отсутствии каких-либо доказательств”, – говорится в сообщении.

Основанием для вынесения штрафа полиции являются:

фото-, видеофиксация,

объяснения свидетелей,

визуальное наблюдение сотрудником полиции за нарушением не может быть доказательством нарушения.

“Для надлежащего доказывания правонарушений сотрудники полиции наделены полномочиями по видеофиксации таких нарушений”, – отмечает адвокат.

*Штраф является незаконным и подлежит отмене, если выписан без фото-, видеодоказательств или объяснения свидетелей.