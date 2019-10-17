Nissan представил новый электрический кроссовер Ariya (фото)

Автомобиль презентовали на 46-м Токийском автосалоне.

23 октября состоялась премьера нового концепт-кара от Nissan. В компании долгое время выбирали имя для нового электромобиля, сообщают в Nissan Украина.

“В качестве нового символа концепции Nissan Intelligent Mobility модель Ariya представляет новую главу славной истории Nissan – бренда, который перевоплощает жизни людей. Мы чувствовали, что этот концептуальный автомобиль достоин того, чтобы носить незабываемое имя, – сказал исполнительный директор Nissan Motor Co Ясухиро Ямаучи. – После долгих размышлений мы выбрали слово Ariya , которое символизирует прогрессивное мышление и одновременно служит отражением прошлого”.



Фото:ukraine.nissannews.com

По словам представителей компании, имя Ariya символизирует целеустремленность автомобиля и его миссию – сделать вождение еще более уверенным, увлекательным и “подключенным”.



Фото:ukraine.nissannews.com

“Этот концепт-кар отличается прекрасной аэродинамикой и мощью, – говорит старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну Альфонсо Альбайса. – Он построен на революционной платформе, о которой мечтали наши инженеры и которая стала реальностью благодаря передовой электрическую силовой установке и компоновке. Эта платформа вдохновила нашу глобальную команду дизайнеров: подумав, они предидали инновациям, реализованным в автомобиле, эффектные формы. Ariya – имя, которое станет синонимом блестящего, нового взгляда на Nissan дизайн и конструирование”.



Фото:ukraine.nissannews.com