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Правительство предлагает установить специальные игорные зоны для казино

Правительство предлагает установить специальные игорные зоны для казино

Правительство инициирует создание специальных игорных зон. Об этом идет речь в новом законопроекте “О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр“.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Правительство предлагает установить специальные игорные зоны для размещения казино и залов игровых автоматов. Игорные зоны для осуществления деятельности казино будут устанавливаться в пятизвездочных отелях, а зал с автоматами можно будет ставить на территории отелей, которые имеют от трех до пяти звезд. Документ предусматривает введение комплексного регулирования рынка азартных игр в Украине.

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Также законопроект предлагает установить жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей. Специальные требования будут выдвигаться на соответствие общепринятым международным стандартам игорного оборудования и программного обеспечения, используемых для проведения азартных игр.

Предлагается создать основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и которые не имеют соответствующей лицензии. Чтобы обезопасить от игорного бизнеса несовершеннолетних, предлагается установить требования, которые будут идентифицировать игроков.

К владельцам казино и игорных автоматов будут применять жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований. Кроме того, правительство планирует начать борьбу с игровой зависимостью и ввести принцип “ответственной игры“, предусматривающий осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия в азартных играх.

По материалам Корреспондент.net
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