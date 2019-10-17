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В ЕС не договорились об отсрочке Brexit

В ЕС не договорились об отсрочке Brexit

Послы Европейского Союза на заседании в Брюсселе не смогли договориться о продолжительности отсрочки Brexit. Об этом на брифинге в пятницу, 25 октября, сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Мина Андреева, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналистов, Андреева сообщила, что встреча, на которой послы обсуждали отсрочку Brexit, завершилась, однако окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

“Я могу сказать, что послы 27 стран в принципе согласовали отсрочку и продолжат работать в ближайшие дни. Есть намерение принять это решение по письменной процедуре”, – сказала она.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЕС может перенести принятие решения по новой дате Brexit на начало следующей недели,

По материалам Корреспондент.net
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