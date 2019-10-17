В Польше распродают украинские водительские удостоверения

На страницах польского издания PolskaTimes опубликовали информацию о возможности приобретать украинское водительское удостоверение через телефон всего за 650 евро и вполне легально.

Документ можно приобрести через посредника из Нидерландов за 12 дней. Затем их можно легко обменять на польские через консульства. Права вполне легальные, ведь за подделку предусмотрено 5 лет тюрьмы.

Такие объявления появляются в интернете. Но связываться с продавцом можно лишь по телефону, без возможности общения в переписке. После дозвона журналистам сообщают, что да права можно получить не выезжая никуда и не сдавая экзамен.

Срок ожидания документа составит 12 дней и открыть можно любую из категорий. Просто нужно перевести нужную сумму (за категорию В просят 650 евро) на нужный счет и отправить подтверждение на указанную почту. Приложить фото на документ и персональные данные.