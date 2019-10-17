В ЕС назвали темы трехсторонних переговоров по газу

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На трехсторонних переговорах по газу между Украиной, ЕС и Россией 28 октября в Брюсселе обсудят имплементацию норм ЕС в будущее соглашение. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Как отмечается в сообщении, трехсторонние переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила Евросоюза в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы.
Согласно сообщению, замглавы Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович перед трехсторонними переговорами проведет отдельные встречи с министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком и Алексеем Оржелем, на которых будут присутствовать руководители “Нафтогаза” и “Газпрома”.
“Я хочу развить конструктивный дух, который присутствовал на последних переговорах, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам”, – заявил Шефчович.
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