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В ЕС назвали темы трехсторонних переговоров по газу

В ЕС назвали темы трехсторонних переговоров по газу

На трехсторонних переговорах по газу между Украиной, ЕС и Россией 28 октября в Брюсселе обсудят имплементацию норм ЕС в будущее соглашение. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Как отмечается в сообщении, трехсторонние переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила Евросоюза в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы.

Согласно сообщению, замглавы Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович перед трехсторонними переговорами проведет отдельные встречи с министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком и Алексеем Оржелем, на которых будут присутствовать руководители “Нафтогаза” и “Газпрома”.

“Я хочу развить конструктивный дух, который присутствовал на последних переговорах, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам”, – заявил Шефчович.

По материалам РБК-Украина
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