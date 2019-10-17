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Эксперт спрогнозировал подорожание хлеба до конца года

Эксперт спрогнозировал подорожание хлеба до конца года

Стоимость хлеба в Украине до конца этого года вырастет до 3%.

Об этом в комментарии УНН сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“Хлеб, безусловно, будет дорожать. Прогноз, который мы давали в прошлом году, не меняется, и мы будем видеть подорожание как минимум на 1% до конца года на каждый вид хлеба, возможно, даже больше. Отдельные сорта хлеба вырастут примерно до 3%”, – рассказал Дорошенко.

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По материалам УНН
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