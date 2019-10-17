Украинцы заняли первое место по разрешениям на проживание в ЕС

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Страны Европейского Союза в 2018 году выдали гражданам других стран 3,225 млн первых разрешений на проживание, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.
Об этом сообщает Евростат.
По данным статистического ведомства ЕС, в 2018 году граждане Украины получили 527 тыс. разрешений на проживание, из которых 78% в Польше, и снова заняли первое место.
Далее следуют граждане Китая (206 тыс., из которых почти половина в Великобритании), Индии (197 тыс., из которых 38% в Великобритании), Сирии (174 тыс., из которых 71% в Германии), Беларусь (138 тыс., из которых 92% в Польше), Марокко (127 тыс., из которых 45% в Испании), США (120 тыс., из которых 36% в Великобритании), Бразилии (88 тыс., из которых 32% в Португалии), Турции (80 тыс., из которых 29% В Германии) и России (75 тис., из которых 18% в Германии).
В 2018 году в Польше было выдано 635 тыс. видов на жительство (20% от общего количества разрешений, выданных в ЕС), далее идут Германия (544 тыс. или 17%), Великобритания (451 тыс., или 14%), Франция (265 тыс. или 8%), Испания (260 тыс., также 8%), Италия (239 тыс. или 7%) и Швеция (125 тыс., или 4%).
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