Зарплаты от 10 000 грн до $3000: Каких маркетологов ищут работодатели в Украине (инфографика)

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Маркетинг традиционно входит в тройку ведущих профсфер по количеству вакансий.
Об этом свидетельствуют данные исследования сайта hh.ua | grc.
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Общая статистика
Зарплатные предложения для маркетологов:
Больше всего маркетологов искали:
Суммарно на них приходилось 70% всех размещенных вакансий.
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