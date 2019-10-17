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Зарплаты от 10 000 грн до $3000: Каких маркетологов ищут работодатели в Украине (инфографика)

Зарплаты от 10 000 грн до $3000: Каких маркетологов ищут работодатели в Украине (инфографика)

Маркетинг традиционно входит в тройку ведущих профсфер по количеству вакансий.

Об этом свидетельствуют данные исследования сайта hh.ua | grc.

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Общая статистика

  • В течение 2019 года на маркетинг приходилось 9% всех размещенных предложений о работе на сайте hh.ua | grc.
  • Чаще всего искали специалистов по интернет-маркетингу, коммуникациям и руководителей отделов маркетинга.
  • Меняют работу маркетологам чаще всего в феврале и в августе. В эти месяцы стартуют бизнес-сезоны, активно растет количество вакансий (до +35%).

Актуальные предложения по кредиту до зарплаты

Зарплатные предложения для маркетологов:

  • Контент-менеджер – 10 000 грн.
  • Самые высокие зарплаты – $3000 – можно встретить в предложениях по работе для директоров по маркетингу.

Больше всего маркетологов искали:

  • IT-компании,
  • маркетинговые агентства,
  • компании, предоставляющие услуги для бизнеса,
  • компании, занимающиеся розничной торговлей,
  • производители непищевых товаров.

Суммарно на них приходилось 70% всех размещенных вакансий.

По материалам Finance.UA
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