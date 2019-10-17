Межбанк: пятница не даст скучать

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Пятница, хотя и последний день этой трудной недели – снова не даст скучать ни дилерам, ни клиентам , ни банкам с НБУ.
Основными возмутителями спокойствия на межбанке будут:
1) Реакция рынка на снижение учетной ставки НБУ до 15,5 % годовых. Нерезиденты на вторичном рынке уже среагируют на это с сегодняшнего дня, а основные ответы на это мы получим в следующий вторник на аукционе Минфина Украины по размещению новых порций ОВГЗ. Вопрос – готовы ли инвесторы снижаться в доходности этого инструмента станет самым актуальным для всех прогнозов поведения валютного рынка в ближайшее время, так как для покупки этих бумаг иностранцам нужна гривна и от их решений о покупке/продаже своих портфелей облигаций во многом зависит объем предложения /спроса на валюту на торгах, а значит – и курс;
2) Получение от государства новых сумм возмещений НДС экспортерам и поведение импортеров. Экспортеры продолжают получать возмещения НДС и эта гривна сокращает их потребность в продаже валюты для своей хоздеятельности. А вот спрос на валюту у импортеров снова вырос, что давит на котировки межбанка уже со вторника;
3) Поведение наличного рынка. Тут продолжается небольшая коррекция курса с оглядкой на поведение межбанка, что работает против нацвалюты;
4) Снижение остатков на коррсчетах банков еще на 1,995 млрд гривен — до 48,5 млрд на утро пятницы. Это пока позитивный момент для гривны, так как снижение ликвидности в банковской системе частично не дает по полной программе развернуться спекулянтам.
Как и все дни этой недели – НБУ попытается купить свои «дежурные» $30 млн через Matching, а спекулянты будут пытаться максимально “покачать” рынок.
Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 25,10-25,30 гривен с новыми спекулятивными попытками раскачать курс, а объемы операций по нашим расчетам составят до $ 200 млн при заключении до 450 сделок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,11/ 25,15
евро – 27,91/ 27,97
российский рубль – 0,3920 / 0,3926
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