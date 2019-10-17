На украинский рынок вышел новый производитель смартфонов

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Китайский производитель смартфонов Oppo объявил на этой неделе об официальном выходе на рынок Украины. Компания представила в Киеве две новинки из среднего ценового диапазона. Отличительной особенностью обеих моделей стали дисплеи без «вырезов», «дыр» и «челок», занимающие всю лицевую панель. А фронтальные камеры в селфи-режиме выезжают из верхней части корпуса.
Общими для линейки Oppo Reno2 являются также четырехмодульная камера с 5-кратным гибридным и 20-кратным цифровым зумом. В ней предусмотрен режим Ultra Dark для четких снимков ночью в условиях почти полного отсутствия света. Еще есть стабилизатор видеосъемки «на ходу», работающий в режиме Ultra Steady Video. А также – быстрая технология подзарядки VOOC Flash Charge 3.0 с батареей на 4000 мА/ч.
Смартфоны Reno2 и Reno2 Z оснащены 6,5-дюймовыми экранами. Они изготовлены из стекла Corning Gorilla Glass шестого и пятого поколений. Также у них высокий показатель соотношения размеров экрана к корпусу (93,1% и 91,1% соответственно).
Reno2 имеет выдвижную камеру в виде акульего плавника, которая делает снимки с задней подсветкой. В телефоне также предусмотрен режим интеллектуальной коррекции изображения AI Beauty. У модели Reno2 Z имеется выдвижная фронтальная камера на 16 МП с функцией Atmosphere Light.
Oppo Reno2 будет доступна в цветах Luminous Black и Ocean Blue. Оперативная память – 8 ГБ, встроенная – 256 ГБ. В продаже модель должна появиться с 25 октября по цене от 15 999 грн.
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