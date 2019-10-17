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В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов

В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов

В японском городе Иокогама украли бриллиант, рыночная цена которого составляет около $1,8 миллионов.

Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, драгоценный камень был похищен с выставки драгоценностей в выставочном центре Pacifico Yokohama.

Перед закрытием выставки служитель обнаружил, что бриллиант исчез.

Витрина, где находился бриллиант, не была заперта.

По данным полиции, похитители действовали очень быстро. По версии следствия, они действовали группой.

В полиции также предположили, что у похитителей были сообщники среди персонала, которые имели доступ к экспозиции.

По материалам НВ
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