Правительство упростило подключение к электросетям

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Кабинет Министров определил Государственную инспекцию энергетического надзора органом, который в режиме “единого окна” будет рассматривать и анализировать спорные вопросы относительно присоединения заказчиков к электрическим сетям.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Согласно принятому решению, Государственная инспекция по энергетическому надзору по принципу “единого окна” обеспечит рассмотрение и анализ спорных вопросов присоединения заказчиков к электрическим сетям.
Также предлагается ввести возможность подачи жалоб в электронной форме.
“Это дает возможность упростить и ускорить присоединение граждан и бизнеса к электросетям”, – отметили в Минэкоэнерго.
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