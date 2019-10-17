Межбанк: четверг был не пользу гривны

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Четверг прошел очень динамично на валютном рынке и снова не в пользу гривны. За день доллар подорожал с 24,98/25,02 гривен до 25,115/25,15 гривен, достигнув максимальной цены продажи этой валюты.
Спрос значительно превышал предложение и особых объемов предложения валюты на торгах со стороны как экспортеров, так и иностранцев не произошло.
По экспортерам сработал описанный нами ранее фактор получения возмещения НДС от государства и снижение за счет этого желания у них активно продавать валюту на межбанке. А нерезиденты до середины дня ждали результатов решения Правления НБУ по учетной ставке (НБУ понизил сразу на 1% – до 15,5%), о чем и сообщил в 14:00. Поэтому нерезиденты уже не успевали отреагировать на эти действия регулятора на вторичном рынке ОВГЗ на затухающем валютном межбанке и основные их реакции на понижение учетной ставки мы уже увидим в последующие дни.
Покупатели валюты были достаточно активны и своими покупками на фоне низкого уровня предложения – «разогрели» рынок. А спекулянты этим снова с большой радостью воспользовались, сыграв очередной раз “на повышение”.
Ход торгов:
С самого утра спрос превышал предложение. С начальных уровней 24,98/25,02 гривен доллар вырос до 25,11/25,14 к 11:00 и до 25,115/25,14 к 12 часам. Как и вчера – в этот период прошла основная часть крупных сделок и справочный курс НБУ на 12:00 составил 25,1345 гривен за доллар.
На пике роста котировок несколько крупных игроков продали основные объемы своей валюты, что кратковременно сбило котировки до 25,04/25,08 гривен к 13 часам. Но после обеда ситуация опять была не в пользу нацвалюты и котировки пошли снова вверх.
Если на 14:00 доллар еще котировался по 25,04/25,08 гривен, то к 16 часам доллар подорожал до 25,055/25,095 гривен, а завершилась сессия уровнем 25,115/25,15.
Особого ажиотажа на межбанке не наблюдалось, но постепенно покупатели начинают психологически готовиться к росту котировок, чем умело и пользуются спекулянты. Попытки с их стороны сыграть на дальнейшее повышение курса, похоже, продолжатся и завтра.
Главные события 24 октября на межбанке:
1) Рост котировок доллара с утренних 24,98/25,02 гривен до 25,115/25,15 к концу сессии;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1345 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 25 октября составил 25,114112.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,04/ 25,08
евро – 27,79/ 27,80
российский рубль – 0,390 / 0,391
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