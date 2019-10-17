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В Украине стартуют продажи смартфонов серии OPPO Reno2

В Украине стартуют продажи смартфонов серии OPPO Reno2

23 октября компания OPPO провела в Киеве официальную презентацию бренда и представила в Украине новую серию смартфонов OPPO Reno2.

Напомним, продажи смартфонов OPPO в Украине стартовали ещё в конце августа с выходом на рынок бюджетной модели OPPO A5s. Буквально на прошлой неделе начались продажи устройств среднего уровня OPPO A9 (2020) и OPPO A5 (2020). А теперь очередь дошла и до более производительных решений.

Модель Reno2 оснащена AMOLED дисплеем с разрешением 2400х1080 точек, который покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6. Экран практически безрамочный и без выреза для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Устройство несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 730G с частотой до 2,2 ГГц и GPU Adreno 618. Также представленная модель оснащена оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 256 ГБ.

По материалам ITC.ua
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