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Министерства будут стимулировать покупать электромобили вместо традиционных авто

Министерства будут стимулировать покупать электромобили вместо традиционных авто

Кабинет Министров Украины принял решение, согласно которому предлагается стимулировать министерства покупать электромобили вместо авто с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Сейчас каждому министерству на покупку новых автомобилей предоставляется бюджет в размере 1,2 миллиона гривен, однако, вместе с тем, существует ограничение по количеству таких автомобилей — 1 штука.

«Поэтому решено, что в случае покупки за средства министерства или ведомства электрокара/гибрида, который потребляет значительно меньше топлива, по соответствующему разрешению Минфина, это ограничение может не применяться», — сообщают в Минэнергоэко.

В правительстве надеются, что такая норма будет стимулировать министерства покупать больше электромобилей, а не авто с двигателями внутреннего сгорания. В дальнейшем это приведет не только к улучшению экологической ситуации, но и к уменьшению расходов государства на обслуживание правительственных автомобилей.

«Эти изменения также направлены на соблюдение условий ратифицированного Верховной Радой Украины Парижского климатического соглашения, которое заключено с целью международного противодействия глобальным изменениям климата», — добавляют в правительстве.

По материалам Finance.UA
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