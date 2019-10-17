Renault начнет продавать "дальнобойный" фургон на водороде

Электрокары для фургонов даже в условиях Украины обычно очень удобны и позволяют неплохо экономить. Тем интереснее новый Renault Kangoo ZE Hydrogen. Как понятно из названия, фургон ездит на водороде.

Об автомобиле рассказал Автоцентр.

Renault Master ZE, который на аккумуляторах может проехать только 120 км, в версии Hydrogen получит втрое больший запас хода – 350 км. Под полом машины установили два баллона для водорода – по 53 л каждый, а под капотом – установку на топливных элементах.

Из плюсов – быстрая зарядка водородом в течение нескольких минут, а не часов, как в случае с чистым электрофургоном. Правда, есть и минусы – пока еще слаборазвитая сеть водородных заправок и увеличенная на 200 кг снаряженная масса. Renault Master ZE Hydrogen выйдет на рынок уже в первой половине 2020 года. Цены пока не объявлены.