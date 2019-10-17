Дрон научился отличать живых людей от мертвых

Инженеры из Австралии и Ирака научили обычный дрон с камерой отличать лежащих живых людей от мертвых. Система анализирует кадры с камеры, определяет на них область с грудью и по периодическим изменениям яркости распознает движения, вызванные дыханием. Статья опубликована в журнале Remote Sensing.

Основная польза от дронов заключается в возможности осмотреть местность или здания с большой высоты. Обычно это используют для фото- или видеосъемки, но у дронов есть и другое серьезное применение — поиск пропавших людей.

При разработке дронов для спасательных операций инженеры сталкиваются с двумя техническими трудностями. Первая из них заключается в сложности обнаружения человека при съемке с большой высоты. Вторая проблема связана с первой и заключается в том, что даже если на кадрах виден силуэт человека, в некоторых случаях, к примеру, при стихийных бедствиях с большим количеством жертв, спасателям необходимо уметь отделить живых людей от мертвых, чтобы сконцентрировать усилия на тех, кому еще можно помочь. Обычно в качестве решения обеих проблем на дрон устанавливают инфракрасную камеру, но, к примеру, в жарких странах контраст между температурой тела и окружающей среды может быть небольшим.

Группа инженеров из Ирака и Австралии под руководством Джаваана Чала (Javaan Chahl) из Университета Южной Австралии использовала в своей разработке другой принцип — распознавание дыхания по данным с экшн-камеры, закрепленной через подвес на квадрокоптере. Главное нововведение в работе — не аппаратная часть, а алгоритм для распознавания дыхания. Алгоритм получает кадры с камеры и извлекает из них яркостную составляющую. Затем подготовленный кадр обрабатывается алгоритмом OpenPose, который распознает человека в кадре и размечает на нем ключевые точки, соответствующие определенным частям тела.

На основании этих данных алгоритм определяет область снимков, в которой расположена грудь человека. После этого программа анализирует яркость этой области на множестве кадров из видео и распознает ее периодические изменения, если на видео находится живой и дышащий человек.