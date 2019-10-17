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Банкнота в тысячу гривен будет иметь высшую степень защиты – Смолий

Банкнота в тысячу гривен будет иметь высшую степень защиты – Смолий

Новая банкнота в тысячу гривен, которая вводится в обращение в Украине завтра, будет иметь высшую степень защиты.

Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий на брифинге.

“Шесть лет Национальный банк не менял банкнотно-монетный ряд. Мы делали большую коммуникацию в отношении защитных элементов. Банкнота в 1000 грн продолжает дизайн номинального ряда, который у нас обновляется с 2014 года, и дополнительные элементы там тоже присутствуют, поскольку более высокие номиналы имеют высшие степени защиты”, — отметил Смолий.

По его словам, НБУ хочет, чтобы потребители восприняли эту банкноту как нормальное платежное средство и использовали ее в повседневной жизни.

По материалам УНН
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