Судно "Норд" снова выставят на аукцион

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Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА), которое занимается продажей керченского сейнера “Норд”, снова планирует выставить судно на аукцион. Об этом со ссылкой на АРМА пишет “Крым.Реалии”.
Сообщается, что три предыдущих аукциона не состоялись, поэтому АРМА направила запросы в морские учебные заведения с предложением использовать сейнер, то есть судно для лова рыбы, в научных целях. Однако никаких ответов агентство пока не получило.
“Учитывая требования законодательства, актив (сейнер “Норд” – ред.) был передан другой электронной площадке для реализации”, – говорится в ответе агентства.
При этом в АРМА предположили, что продажа судна может быть затруднена из-за уголовного ареста.
“После покупки данного имущества новый собственник должен обратиться в суд с ходатайством об отмене ареста. Временные рамки этой процедуры трудно спрогнозировать, они зависят от готовности и позиции прокурора и следственного судьи”, – сообщили в АРМА.
Ранее сообщалось, что АРМА больше не будет выставлять арестованное судно “Норд” на аукцион. Такое решение было принято после третьей неудачной попытки продать судно “Норд” на аукционе.
Таким образом, Национальным агентством рассматривалась целесообразность изменения пути управления судном, а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях.
Напомним, 25 марта 2018 года в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель “Норд”, приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.
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