0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Газпрому придется прокачивать газ через Украину в следующем году — Нацбанк

Газпрому придется прокачивать газ через Украину в следующем году — Нацбанк

Для выполнения обязательств перед международными партнерами Газпрому придётся прокачать через Украину не менее 50 миллиардов кубометров газа в следующем году.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб во время брифинга.

Нацбанк не исключает, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину, однако считает, что такое прекращение будет временным.

“Действительно может быть сценарий, что в течение какого-то промежутка в 2020 году Россия может прекратить транзит своего газа через территорию Украины … Мы исходим из того, какие сейчас есть контрактные обязательства у Газпрома, объемы в хранилищах газа и когда новые (направлены в обход Украины – ЭП) газопроводы будут введены в действие.

Учитывая все эти факторы, для того, чтобы выполнить свои обязательства Газпрому придется прокачать через Украину не менее 50 млрд кубометров газа”, – сообщил Сологуб.

В то же время в НБУ отметили, что временное прекращение транзита российского газа не должно отразиться на экономике Украины.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.