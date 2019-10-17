Газпрому придется прокачивать газ через Украину в следующем году — Нацбанк

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Для выполнения обязательств перед международными партнерами Газпрому придётся прокачать через Украину не менее 50 миллиардов кубометров газа в следующем году.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб во время брифинга.
Нацбанк не исключает, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину, однако считает, что такое прекращение будет временным.
“Действительно может быть сценарий, что в течение какого-то промежутка в 2020 году Россия может прекратить транзит своего газа через территорию Украины … Мы исходим из того, какие сейчас есть контрактные обязательства у Газпрома, объемы в хранилищах газа и когда новые (направлены в обход Украины – ЭП) газопроводы будут введены в действие.
Учитывая все эти факторы, для того, чтобы выполнить свои обязательства Газпрому придется прокачать через Украину не менее 50 млрд кубометров газа”, – сообщил Сологуб.
В то же время в НБУ отметили, что временное прекращение транзита российского газа не должно отразиться на экономике Украины.
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