Toyota официально представила беспилотник для Олимпиады-2020 (фото)

На Токийском автосалоне компания Toyota представила беспилотник e-Palette, который планируют использовать на Олимпиаде-2020 в Японии.

Об этом сообщает телеграм-канал Автомир.

Судя по предоставленным снимкам, спереди и по бокам беспилотника расположены специальные лидары, дальномеры и камеры. По классификации шаттл имеет четвертый уровень автономности, то есть способен передвигаться без вмешательства человека в пределах определенной территории.

По предварительным данным, e-Palette будет курсировать по кругу по территории, где будут проходить Олимпийские игры, по заданному маршруту.

В Toyota сообщают, что беспилотник может одновременно перевозить до 20 пассажиров, включая страхующего водителя. Также e-Palette вмещает до четырех паралимпийцев в инвалидных колясках и плюс еще семь человек.



Японская марка передает, что максимальная скорость беспилотника не превышает 19 километров в час, а запас хода – 150 километров.