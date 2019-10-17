Toyota официально представила беспилотник для Олимпиады-2020 (фото)

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На Токийском автосалоне компания Toyota представила беспилотник e-Palette, который планируют использовать на Олимпиаде-2020 в Японии.
Об этом сообщает телеграм-канал Автомир.
Судя по предоставленным снимкам, спереди и по бокам беспилотника расположены специальные лидары, дальномеры и камеры. По классификации шаттл имеет четвертый уровень автономности, то есть способен передвигаться без вмешательства человека в пределах определенной территории.
По предварительным данным, e-Palette будет курсировать по кругу по территории, где будут проходить Олимпийские игры, по заданному маршруту.
В Toyota сообщают, что беспилотник может одновременно перевозить до 20 пассажиров, включая страхующего водителя. Также e-Palette вмещает до четырех паралимпийцев в инвалидных колясках и плюс еще семь человек.
Японская марка передает, что максимальная скорость беспилотника не превышает 19 километров в час, а запас хода – 150 километров.
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