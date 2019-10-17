Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,182 млн и 35,501 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше “Куплю” (48 и 25), максимальный курс продажи доллара 25,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,99-25,00 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 62,683 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,4000 – 7 777
25,0000 – 100 000
25,0000 – 155 555
25,0000 – 155 555
25,0000 – 100 000
25,0000 – 111 000
25,0000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,9000 – 500
24,9200 – 2 000
24,9300 – 10 000
24,9900 – 10 000
25,0000 – 800
25,0000 – 10 000
25,0000 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,0493 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,9864 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар представил новые тарифыВчера, 11:47 - 12402 8
«ЗАЗ» начал производство новых автомобилей - СМИВчера, 14:30 - 31890 7
Суд Лондона обязал Коломойского и других оплатить расходы ПриватБанкаВчера, 15:00 - 2901 6
От 25 до 35: эксперт объяснил, каким будет курс доллара через годВчера, 21:01 - 2342 5
Xiaomi представила светодиодную лампу Yeelight Smart LED Bulb (фото)Вчера, 23:33 - 1286 3
Как осуществляется перерасчет выплат работающим пенсионерамВчера, 13:47 - 53479 2
«ЗАЗ» начал производство новых автомобилей - СМИВчера, 14:30 - 31890 7
Суд Лондона обязал Коломойского и других оплатить расходы ПриватБанкаВчера, 15:00 - 2901 6
Эксперты объяснили, почему бензин на АЗС не дешевеетВчера, 13:00 - 2393 2
От 25 до 35: эксперт объяснил, каким будет курс доллара через годВчера, 21:01 - 2342 5
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1619
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1021
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1797 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2100
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 3055