По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,182 млн и 35,501 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше “Куплю” (48 и 25), максимальный курс продажи доллара 25,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,99-25,00 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 62,683 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,4000 – 7 777

25,0000 – 100 000

25,0000 – 155 555

25,0000 – 155 555

25,0000 – 100 000

25,0000 – 111 000

25,0000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,9000 – 500

24,9200 – 2 000

24,9300 – 10 000

24,9900 – 10 000

25,0000 – 800

25,0000 – 10 000

25,0000 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,0493 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,9864 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.