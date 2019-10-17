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Куда ехать за самым дешевым бензином (инфографика)

Куда ехать за самым дешевым бензином (инфографика)

Дороже всего бензин стоит в западных регионах Украины. Самые низкие цены – в восточных и северных.

Это связано с логистикой. До Ивано-Франковской области доставлять нефтепродукты дальше, чем до приграничных с Беларусью регионов. Оттуда в Украину в основном завозят бензин, дизтопливо и автомобильный газ, пишет “Сегодня”.

Низкие цены в Днепропетровской и Полтавской областях. Рядом находится Кременчугский НПЗ.

В то же время в Донецкой и Луганской областях литр бензина стоит на 1,5-2 грн дороже, чем в самой дешевой Сумской области. Дизтопливо продают на 2 грн дороже, чем в Харьковской области.

Разница между самым дорогим и самым дешевым бензином и ДТ в регионах составляет 7,6-7,7%.

Карты для водителей

Максимальная разница в стоимости автогаза – 1 грн/л, или 8,7%. Самые высокие цены в Донецкой и Одесской областях. Самые низкие – в Житомирской и Ивано-Франковской областях.

По материалам Сегодня
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