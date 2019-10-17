Сколько стоит горячая ванная в регионах Украины (инфографика)

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Аналитики посчитали стоимость такого «релакса» в разных городах Украины.
В наших расчетах мы исходили из того, что средний объем ванны составляет 160 литров (при этом мы учитывали только горячую воду, без добавления холодной). Итоговая стоимость горячей ванны получилась невысокой. Самым дорогим это удовольствие будет в Северодонецке (Луганская область) – 18 грн. Тариф на поставку горячей воды в городе – 112,47 грн за кубометр.
В Луцке обойдется в 17,13 грн (кубометр горячей воды стоит 107,07 грн), жителю Ровно – 16,92 грн (105,78 грн за кубометр), а Житомира – 16,72 грн (104,51 грн за кубометр).
В Киеве набрать горячую ванну стоит 15,66 грн, средняя стоимость кубометра в столице – 97,89 грн.
Дешевле всего такое удовольствие обойдется в Одессе – 12,02 грн, Ивано-Франковске и Херсоне – по 13,25 грн, Запорожье – 13,97 грн.
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