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Nissan презентовала электрокроссовер

Nissan презентовала электрокроссовер

Компания Nissan на автосалоне в Токио представила новый концепт-кар Ariya, который в скором времени превратится в серийный электрический кроссовер.

В основе Ariya лежит электрическая платформа с двумя электромоторами. В оснащение входят система полуавтоматического вождения Nissan ProPILOT 2.0, интеллектуальный полный привод, виртуальный помощник водителя и функция взаимодействия со смартфоном владельца, пишет kommersant. Автомобиль способен брать из мобильного гаджета информацию для навигации, настраивать сиденье и климатическую систему под предпочтения человека. Также транспортное средство можно интегрировать в «умный дом».
По материалам Коммерсантъ-Украина
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