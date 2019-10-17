Nissan презентовала электрокроссовер

Компания Nissan на автосалоне в Токио представила новый концепт-кар Ariya, который в скором времени превратится в серийный электрический кроссовер.

В основе Ariya лежит электрическая платформа с двумя электромоторами. В оснащение входят система полуавтоматического вождения Nissan ProPILOT 2.0, интеллектуальный полный привод, виртуальный помощник водителя и функция взаимодействия со смартфоном владельца, пишет kommersant.Автомобиль способен брать из мобильного гаджета информацию для навигации, настраивать сиденье и климатическую систему под предпочтения человека. Также транспортное средство можно интегрировать в «умный дом».