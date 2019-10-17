Межбанк: раскачают ли курс

Четверг снова порадует участников торгов и наблюдателей изменениями на валютном рынке. Причем к сугубо экономическим традиционным факторам влияния на курс добавится и некоторая интрига по сохранению/изменению учетной ставки Нацбанка.

Сегодня в 14:00 состоится брифинг чиновников НБУ, посвященный решениям Правления Нацбанка по этому вопросу. Сейчас учетная ставка составляет 16,5% годовых (с 6.09.2019 года) и мнения финансистов по перспективам ее изменения разошлись. Опосредованно решение НБУ по этому вопросу отразится и на валютном рынке, так как изменение учетной ставки регулятора влияет на доходность ОВГЗ и соответственно – на интерес к этим бумагам со стороны нерезидентов. А значит – и к объемам продаваемой ими валюты под покупки новых ОВГЗ.

По прогнозу, нацбанковцы либо сохранят учетную ставку на уровне 16,5% годовых либо снизят ее еще на 0,25-0,5%. Большего понижения, по нашему мнению ожидать не стоит, так как уровень инфляции в стране (к чему частично и привязана учетная ставка) остается достаточно высоким.

Элемент интриги по решению Нацбанка по учетной ставке – будет психологически отражаться на поведении участников торгов, в первую очередь – на действиях и операциях нерезидентов.

Кроме этого, на тренд по курсу будут влиять:

1) Хозяйственная деятельность предприятий и получение первых сумм основных возмещений НДС экспортерами. Вчера экспортеры получили первые крупные суммы возмещений НДС ( по нашим расчетам как минимум до 1 млрд гривен ) и “лишняя” гривна будет сокращать их потребность в продаже валюты. А вот спрос на нее у импортеров постепенно нарастает, что срабатывает против гривны;

2) Поведение наличного рынка. Тут произошла коррекция ценников обменок после вчерашнего роста котировок на межбанке. Но она пока незначительная. Курс покупки и продажи доллара подняли на 3-5 копеек, что “не пугает” население и не особо отражается на настроениях рынка;

3) Снижение остатков на коррсчетах банков на 4,5 млрд гривен – до 50,5 млрд на утро четверга. Основное снижение (на 3,011 млрд гривен) прошло за счет уплаты клиентами средств Минфину Украины за купленные во вторник ОВГЗ. Уменьшение гривневого навеса на ресурсном межбанке подстрахует нацвалюту на торгах.

НБУ попытается купить свои «дежурные» $30 млн через Matching, что снова только подыгрывает продавцам в части поддержания котировок доллара даже при ситуативном излишке предложения на рынке.

Спекулянты будут работать как в формате “ в две стороны”, так и пытаться подтянуть максимально высоко котировки, в чем им периодически будут “помогать” и нерезиденты.

Мы ожидаем на четверг коридор по доллару в пределах 24,90-25,15 гривен с новыми периодическими спекулятивными попытками раскачать курс.

Статистика торгов по нашим расчетам не превысит $180-200 млн при заключении до 400-450 сделок.

В обменниках финкомпаний: покупка 24,80-24,85 гривен и продажа 24,95-25,15 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,99 25,05

евро – 27,79/ 27,80

российский рубль – 0,390 / 0,391

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