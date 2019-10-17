Госгеокадастр открыл данные о земельных участках

Госгеокадастр начал обнародовать выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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В реестре будет содержаться следующая информация:

дата регистрации,

регистрационный номер проекта и его разработчика,

территориальный орган Госгеокадастра по местонахождению земельного участка,

статус рассмотрения проекта,

дата, номер и тип заключения,

фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, выдавшего заключение.

Также функционал позволяет осуществлять поиск по выбранному параметру, в частности по региону, типу или статусу заключения.

“Это обеспечит прозрачность и публичность в сфере земельных отношений”, – добавили в пресс-службе.