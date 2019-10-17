Госгеокадастр открыл данные о земельных участках

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Госгеокадастр начал обнародовать выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Информация будет обновляться автоматически один раз в сутки. Открытый доступ – по ссылке.
В реестре будет содержаться следующая информация:
Также функционал позволяет осуществлять поиск по выбранному параметру, в частности по региону, типу или статусу заключения.
“Это обеспечит прозрачность и публичность в сфере земельных отношений”, – добавили в пресс-службе.
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