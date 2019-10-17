Банки смогут проверить информацию о клиенте

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Банковские учреждения получили доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния.
Об этом сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины.
Читайте также: Сколько денег украинцы держат в банках
“Отныне банки могут уменьшить риски мошеннических действий физических лиц при заключении договоров, путем проверки информации о потенциальном клиенте в ГРАГС. Следовательно, принятие кредитных решений упрощается”, – говорится в сообщении.
По письменному запросу банки смогут получать информацию:
Для чего это необходимо:
Напомним, доступ банковских учреждений к государственным реестрам, в частности Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, Единому реестру доверенностей, Государственному реестру прав на недвижимое имущество, включая неотъемлемые архивные составляющие, предусмотрен Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде предлагают освободить "чернобыльцев" от растаможки автоВчера, 11:01 - 4872 16
Киевстар представил новые тарифыВчера, 11:47 - 9973 7
От 25 до 35: эксперт объяснил, каким будет курс доллара через годВчера, 21:01 - 1262 5
Суд Лондона обязал Коломойского и других оплатить расходы ПриватБанкаВчера, 15:00 - 2222 4
В НБУ рассказали о планах борьбы с олигархами, не возвращающими кредитыПозавчера, 19:00 - 1672 4
Как осуществляется перерасчет выплат работающим пенсионерамВчера, 13:47 - 48927 2
«ЗАЗ» начал производство новых автомобилей - СМИВчера, 14:30 - 25563 3
Киевстар представил новые тарифыВчера, 11:47 - 9973 7
В Раде предлагают освободить "чернобыльцев" от растаможки автоВчера, 11:01 - 4872 16
В Украине изменится официальный прогноз курса доллараВчера, 12:00 - 4283 3
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1555
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 995
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1756 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2060
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 3030