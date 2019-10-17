Банки смогут проверить информацию о клиенте

Банковские учреждения получили доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния.

Об этом сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины.

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“Отныне банки могут уменьшить риски мошеннических действий физических лиц при заключении договоров, путем проверки информации о потенциальном клиенте в ГРАГС. Следовательно, принятие кредитных решений упрощается”, – говорится в сообщении.

По письменному запросу банки смогут получать информацию:

о государственной регистрации смерти,

подтверждение добрачной фамилии,

о государственной регистрации брака/расторжении брака,

о регистрации изменения имени,

об отсутствии актовой записи гражданского состояния.

Для чего это необходимо:

банки повысят качество обслуживания,

уменьшат рискованность кредитно-финансовой деятельности и количество проблемных кредитов,

это позволит уменьшить стоимость денег для клиентов.

Напомним, доступ банковских учреждений к государственным реестрам, в частности Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, Единому реестру доверенностей, Государственному реестру прав на недвижимое имущество, включая неотъемлемые архивные составляющие, предусмотрен Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования».