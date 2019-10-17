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Банки смогут проверить информацию о клиенте

Банки смогут проверить информацию о клиенте

Банковские учреждения получили доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния.

Об этом сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины.

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“Отныне банки могут уменьшить риски мошеннических действий физических лиц при заключении договоров, путем проверки информации о потенциальном клиенте в ГРАГС. Следовательно, принятие кредитных решений упрощается”, – говорится в сообщении.

По письменному запросу банки смогут получать информацию:

  • о государственной регистрации смерти,
  • подтверждение добрачной фамилии,
  • о государственной регистрации брака/расторжении брака,
  • о регистрации изменения имени,
  • об отсутствии актовой записи гражданского состояния.

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Для чего это необходимо:

  • банки повысят качество обслуживания,
  • уменьшат рискованность кредитно-финансовой деятельности и количество проблемных кредитов,
  • это позволит уменьшить стоимость денег для клиентов.

Напомним, доступ банковских учреждений к государственным реестрам, в частности Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, Единому реестру доверенностей, Государственному реестру прав на недвижимое имущество, включая неотъемлемые архивные составляющие, предусмотрен Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования».

По материалам Finance.UA
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