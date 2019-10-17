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Meizu показала игровой смартфон 16T (фото)

Meizu показала игровой смартфон 16T (фото)

Официально представлен производительный смартфон Meizu 16T, который должен заинтересовать любителей мобильных игр.

Новинка заключена в корпус с габаритами 159,63 × 78,2 × 8,3 мм, а вес составляет 183 г. Применён 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED формата Full HD+ с разрешением 2232 × 1080 точек и яркостью 600 кд/м2.

В область экрана встроен дактилоскопический сканер Super mTouch, срабатывающий за 0,2 секунды. В аппарате трудится процессор Snapdragon 855, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640.

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По материалам bigmir.net
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