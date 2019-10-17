Meizu показала игровой смартфон 16T (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Официально представлен производительный смартфон Meizu 16T, который должен заинтересовать любителей мобильных игр.
Новинка заключена в корпус с габаритами 159,63 × 78,2 × 8,3 мм, а вес составляет 183 г. Применён 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED формата Full HD+ с разрешением 2232 × 1080 точек и яркостью 600 кд/м2.
В область экрана встроен дактилоскопический сканер Super mTouch, срабатывающий за 0,2 секунды. В аппарате трудится процессор Snapdragon 855, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде предлагают освободить "чернобыльцев" от растаможки авто12 ч. назад - 3914 14
Киевстар представил новые тарифы12 ч. назад - 7153 6
Суд Лондона обязал Коломойского и других оплатить расходы ПриватБанка8 ч. назад - 1724 4
В НБУ рассказали о планах борьбы с олигархами, не возвращающими кредитыВчера, 19:00 - 1488 4
От 25 до 35: эксперт объяснил, каким будет курс доллара через год2 ч. назад - 624 3
Как осуществляется перерасчет выплат работающим пенсионерам10 ч. назад - 35740
«ЗАЗ» начал производство новых автомобилей - СМИ9 ч. назад - 15533 2
Киевстар представил новые тарифы12 ч. назад - 7153 6
В Украине изменится официальный прогноз курса доллара11 ч. назад - 4044 3
В Раде предлагают освободить "чернобыльцев" от растаможки авто12 ч. назад - 3914 14
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1531
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 973
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1734 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2037
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2998