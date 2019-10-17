Suzuki представила беспилотную "комнату на колесах" (фото)

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На Токийском автосалоне японская компания Suzuki представила прототип беспилотника Hanare.
Фотографии минибуса опубликовала медиа-служба Associated Press.
Судя со снимков, в автономном фургоне даже не предусмотрено место для водителя – по сути это просто комната на колесах с сиденьями и телевизором. Также в авто очень маленькие окна, из-за чего транспорт выглядит достаточно громоздким, а внутрь, вероятно, попадает мало дневного света.
Более того, глядя на беспилотник, даже сложно понять, где у него зад, а где перед. Он полностью симметричен и больше напоминает именно фургон, а не минибус для перевозки пассажиров. При этом в транспорте только одна боковая дверь, которая открывается вверх.
Японская компания объявляет, что Hanare наделен искусственным интеллектом. Это должно позволить пассажирам чувствовать себя как можно лучше в своем автомобиле.
В Suzuki описывают его как мобильное “пространство” с автономным управлением и просторным интерьером. Само же слово Hanare – это тип японского особняка, и именно отсюда создатели автомобиля, якобы, черпали вдохновение. На это должна намекать обшивка из ткани и удобные кресла, которые, вероятно, помогут пассажиру расслабиться.
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