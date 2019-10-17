Херсонский морпорт отдадут частникам на 30 лет

Херсонский морской торговый порт собираются передать во временное пользование бизнеса на 30 лет. Тендерное объявление концессионного проекта Министерство инфраструктуры обнародовало 8 октября.

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

“Херсонский морской торговый порт передадут в концессию на 30 лет. За это время ожидается привлечение инвестиций частного партнера в размере 1,4 миллиарда гривен”, – рассказал Гусев.

Отмечается, что привлечение капитала к управлению государственным имуществом будет способствовать увеличению мощности и эффективности предприятия, позволит пополнять налогами бюджет на 300 млн грн. Эти средства могут быть использованы для развития инфраструктуры Украины. Кроме того, соглашение о концессии позволит открыть новые рабочие места для полутысячи жителей Херсона.

По окончании действия соглашения бизнес должен передать все активы в собственность государства. Власти ожидают предложения от частных инвесторов до 6 декабря 2019 года.

Передачу госсобственности во временное пользование в частные руки предусматривает законопроект №1046 о концессии, который был принят Верховной Радой 3 октября 2019 года.