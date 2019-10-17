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Херсонский морпорт отдадут частникам на 30 лет

Херсонский морпорт отдадут частникам на 30 лет

Херсонский морской торговый порт собираются передать во временное пользование бизнеса на 30 лет. Тендерное объявление концессионного проекта Министерство инфраструктуры обнародовало 8 октября.

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

“Херсонский морской торговый порт передадут в концессию на 30 лет. За это время ожидается привлечение инвестиций частного партнера в размере 1,4 миллиарда гривен”, – рассказал Гусев.

Отмечается, что привлечение капитала к управлению государственным имуществом будет способствовать увеличению мощности и эффективности предприятия, позволит пополнять налогами бюджет на 300 млн грн. Эти средства могут быть использованы для развития инфраструктуры Украины. Кроме того, соглашение о концессии позволит открыть новые рабочие места для полутысячи жителей Херсона.

По окончании действия соглашения бизнес должен передать все активы в собственность государства. Власти ожидают предложения от частных инвесторов до 6 декабря 2019 года.

Передачу госсобственности во временное пользование в частные руки предусматривает законопроект №1046 о концессии, который был принят Верховной Радой 3 октября 2019 года.

По материалам УБР
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