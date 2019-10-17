Львовский завод нанес Укрзализныце убытков на 6,5 миллиона

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ЗАО «Львовский локомотиворемонтный завод» покупал свою же продукцию через стороннюю фирму для нужд Укрзализныци, чем нанес ущерб на 6,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба АО “Укрзализныця”.
“ЧАО «Львовский локомотиворемонтный завод» через фирму покупал для нужд Укрзализныци свою же продукцию. Из-за этих действий руководства завода Укрзализныце нанесено 6,5 млн грн убытков. Эти факты обнаружили специалисты департамента внутреннего аудита и контроля АО «Укрзализныця» в ходе специальной проверки”, – говорится в сообщении.
Так, в ходе проверки комиссия выявила, что Львовский локомотиворемонтный завод вместо того, чтобы производить зубчатые колеса для локомотивов УЗ, покупал их у ООО «НОРДИСК» по цене 52,1 тыс. гривен. При этом стоимость изготовления одного такого колеса составляет 33 тыс. грн.
В Укрзализныце отметили, что результаты проверки ревизионной комиссии будут направлены в правоохранительные органы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде предлагают освободить "чернобыльцев" от растаможки авто5 ч. назад - 1836 7
В каких городах Украины получают самые большие зарплатыВчера, 20:01 - 1956 6
В Украине изменится официальный прогноз курса доллара4 ч. назад - 2537 3
Украинской железной дороге необходимо инвестиций на 20% больше, чем польскойВчера, 20:47 - 351 3
В НБУ рассказали о планах борьбы с олигархами, не возвращающими кредитыВчера, 19:00 - 1158 3
Киевстар представил новые тарифы4 ч. назад - 3268 1
В Украине изменится официальный прогноз курса доллара4 ч. назад - 2537 3
Субсидианты будут платить за коммуналку большеВчера, 16:06 - 2405
Как осуществляется перерасчет выплат работающим пенсионерам2 ч. назад - 2117
Еще один производитель сигарет отзывает 350 миллионов уплаченного акцизаВчера, 16:13 - 2072 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1455
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 931
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1680 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1975
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2936