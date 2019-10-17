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Львовский завод нанес Укрзализныце убытков на 6,5 миллиона

Львовский завод нанес Укрзализныце убытков на 6,5 миллиона

ЗАО «Львовский локомотиворемонтный завод» покупал свою же продукцию через стороннюю фирму для нужд Укрзализныци, чем нанес ущерб на 6,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АО “Укрзализныця”.

ЧАО «Львовский локомотиворемонтный завод» через фирму покупал для нужд Укрзализныци свою же продукцию. Из-за этих действий руководства завода Укрзализныце нанесено 6,5 млн грн убытков. Эти факты обнаружили специалисты департамента внутреннего аудита и контроля АО «Укрзализныця» в ходе специальной проверки”, – говорится в сообщении.

Так, в ходе проверки комиссия выявила, что Львовский локомотиворемонтный завод вместо того, чтобы производить зубчатые колеса для локомотивов УЗ, покупал их у ООО «НОРДИСК» по цене 52,1 тыс. гривен. При этом стоимость изготовления одного такого колеса составляет 33 тыс. грн.

В Укрзализныце отметили, что результаты проверки ревизионной комиссии будут направлены в правоохранительные органы.

По материалам УКРИНФОРМ
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