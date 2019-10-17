Google начнет предупреждать водителей о ловушках

Карты Google добавили ряд новых инструментов, которые позволят пользователям сообщать о сбоях, скоростях и замедлении трафика на устройствах iOS, а чуть раньше такая функция стала доступна и для устройств Android.

Waze, другое навигационное приложение, также принадлежащее Google, предлагает эти функции в течение ряда лет, и любой, кто их использовал, знает, насколько они могут быть полезны, особенно для поиска альтернативного маршрута в случае аварии. Даже у нас в Украине эти карты показывают все благодаря заметкам от автомобилистов, которые могут сообщать даже о том, в какой именно полосе авария.

Тем, кто использует Карты Google отныне, просто нужно нажать на кнопку «плюс» во время навигации, чтобы дополнить отчет. К таким категориям относятся авария, скоростная ловушка, замедление, строительство, закрытие полосы движения, транспортное средство с ограниченными возможностями и объект на дороге.

В прошлом власти выражали свое презрение по поводу того, что водители могут сообщать о скоростных ловушках в отчетах Waze, Inc, поскольку в феврале Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) потребовал, чтобы Google удалила эту функцию из своего приложения.