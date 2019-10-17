В каких областях самая дешевая аренда земли - рейтинг

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Ввиду начала подготовки открытия свободного оборота сельскохозяйственных земель в Украине, Landlord при поддержке государственного предприятия «СЕТА» составил рейтинг цен на их аренду в разных регионах.
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Рейтинг составлен на основе единого объективного источника – результатов открытых электронных аукционов OpenMarketLand на право аренды участков сельскохозяйственной земли, находящихся в государственной собственности.
Самая дешевая стоимость аренды земли в следующих областях:
• Волынская область – 1225,1 грн/га
• Закарпатская область – 1265,7 грн/га
• Ровенская область – 1268,6 грн/га
• Донецкая область – 1819,2 грн/га
• Запорожская область – 2216,4 грн/га
• Днепропетровская область – 2355,1 гр /га
• Сумская область – 2663,1 грн/га
• Херсонская область – 2693,3 грн/га
К регионам с самой дорогой арендой относятся Кировоградская (8,1 тыс. грн), Полтавская (7,1 тыс. грн), Винницкая (6,3 тыс. грн) и Черкасская (6,1 тыс. грн) области.
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