В каких областях самая дешевая аренда земли - рейтинг

Ввиду начала подготовки открытия свободного оборота сельскохозяйственных земель в Украине, Landlord при поддержке государственного предприятия «СЕТА» составил рейтинг цен на их аренду в разных регионах.

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Рейтинг составлен на основе единого объективного источника – результатов открытых электронных аукционов OpenMarketLand на право аренды участков сельскохозяйственной земли, находящихся в государственной собственности.

Самая дешевая стоимость аренды земли в следующих областях:

• Волынская область – 1225,1 грн/га

• Закарпатская область – 1265,7 грн/га

• Ровенская область – 1268,6 грн/га

• Донецкая область – 1819,2 грн/га

• Запорожская область – 2216,4 грн/га

• Днепропетровская область – 2355,1 гр /га

• Сумская область – 2663,1 грн/га

• Херсонская область – 2693,3 грн/га

К регионам с самой дорогой арендой относятся Кировоградская (8,1 тыс. грн), Полтавская (7,1 тыс. грн), Винницкая (6,3 тыс. грн) и Черкасская (6,1 тыс. грн) области.

Справка Finance.ua:

25 сентября 2019 года Кабмин инициировал проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», согласно которому право на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения будут иметь граждане Украины, юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, территориальные общины и государство.

Запуск земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024.