0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 138 0

В каких областях самая дешевая аренда земли - рейтинг

В каких областях самая дешевая аренда земли - рейтинг

Ввиду начала подготовки открытия свободного оборота сельскохозяйственных земель в Украине, Landlord при поддержке государственного предприятия «СЕТА» составил рейтинг цен на их аренду в разных регионах.

Читайте также: Землю в Украине могут продавать в рассрочку – Милованов

Рейтинг составлен на основе единого объективного источника – результатов открытых электронных аукционов OpenMarketLand на право аренды участков сельскохозяйственной земли, находящихся в государственной собственности.

Самая дешевая стоимость аренды земли в следующих областях:

• Волынская область – 1225,1 грн/га

• Закарпатская область – 1265,7 грн/га

• Ровенская область – 1268,6 грн/га

• Донецкая область – 1819,2 грн/га

• Запорожская область – 2216,4 грн/га

• Днепропетровская область – 2355,1 гр /га

• Сумская область – 2663,1 грн/га

• Херсонская область – 2693,3 грн/га

К регионам с самой дорогой арендой относятся Кировоградская (8,1 тыс. грн), Полтавская (7,1 тыс. грн), Винницкая (6,3 тыс. грн) и Черкасская (6,1 тыс. грн) области.

Справка Finance.ua:

  • 25 сентября 2019 года Кабмин инициировал проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», согласно которому право на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения будут иметь граждане Украины, юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, территориальные общины и государство.
  • Согласно опросу в 2019 году в 45% украинцев имеют в собственности земельный пай или землю.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Аграрный рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.