Совет НБУ продлил полномочия Данилишина

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Совет Национального банка Украины решил продлить полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина до очередных выборов.
Об этом по итогам заседания 22 октября сообщил сам Данилишин в Facebook.
По его словам, в соответствии с законом Украины “О Национальном банке”, глава совета избирается сроком на 3 года и полномочия действующего главы совета заканчиваются 26 октября 2019 года.
“Совет НБУ принял решение продлить срок полномочий главы Совета НБУ Данилишина Б. М. до проведения очередных выборов, согласно закону “О Национальном банке Украины”, — написал он.
Данилишин также сообщил, что он выступил с докладом о работе в течение трех лет и привел основные тезисы выступления.
В частности, он отметил, что с момента назначения нынешнего состава совета вся его деятельность была направлена на выполнение мандата НБУ, определенного в соответствии со статьей 6 закона о НБУ, а именно — достижение и поддержание ценовой и финансовой стабильности в Украине.
Также Данилишин доложил, что за 3 года было проведено 38 заседаний, в ходе которых совет принял 176 решений.
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