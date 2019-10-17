0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Совет НБУ продлил полномочия Данилишина

Совет НБУ продлил полномочия Данилишина

Совет Национального банка Украины решил продлить полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина до очередных выборов.

Об этом по итогам заседания 22 октября сообщил сам Данилишин в Facebook.

По его словам, в соответствии с законом Украины “О Национальном банке”, глава совета избирается сроком на 3 года и полномочия действующего главы совета заканчиваются 26 октября 2019 года.

“Совет НБУ принял решение продлить срок полномочий главы Совета НБУ Данилишина Б. М. до проведения очередных выборов, согласно закону “О Национальном банке Украины”, — написал он.

Данилишин также сообщил, что он выступил с докладом о работе в течение трех лет и привел основные тезисы выступления.

В частности, он отметил, что с момента назначения нынешнего состава совета вся его деятельность была направлена на выполнение мандата НБУ, определенного в соответствии со статьей 6 закона о НБУ, а именно — достижение и поддержание ценовой и финансовой стабильности в Украине.

Также Данилишин доложил, что за 3 года было проведено 38 заседаний, в ходе которых совет принял 176 решений.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.