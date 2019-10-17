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Вступил в силу закон о планировании законопроектных работ

Вступил в силу закон о планировании законопроектных работ

Законопроект №1042-1 “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины о планировании и системности в законотворческой деятельности Верховной Рады” в среду, 23 октября, вступил в силу. Ранее закон был опубликован в издании “Голос Украины”.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

В частности, актом вводится планирование законопроектных работ. Согласно ему, по представлению спикера Верховной Рады, с учетом предложений комитетов, парламент утверждает план законопроектных работ ВР, который включает перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и лиц, ответственных за разработку законопроекта; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектов.

При этом план законопроектных работ Рады должен учитываться при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии парламент.

По материалам РБК-Украина
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