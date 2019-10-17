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Межбанк: какие драйверы будут "подогревать" рынок

Межбанк: какие драйверы будут "подогревать" рынок

Среда будет очень активным днем на валютном рынке, а ключевыми драйверами поведения участников торгов станет три фактора:

1) Расчеты клиентов по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Облигаций продано на сумму более 3 млрд гривен и сегодня всем покупателям этих бумаг надо провести по ним оплату. Учитывая, что бумаги на 1085 дней активно скупали иностранцы и они будут продавать валюту, чтобы иметь гривну для расчетов с Минфином за ОВГЗ. Это добавило предложения валюты на межбанке уже вчера и только усилится сегодня.Рост предложения только подсобит гривне;

2) Поведение наличного рынка. Продолжается постепенное снижение котировок в обменниках, что психологически влияет на укрепление гривны на всех сегментах валютного рынка.

Оба фактора больше играют в пользу нацвалюты, но есть и третий, который способен достаточно активно поддержать доллар на торгах. Это – фактор поведения НБУ и крупных импортеров на фоне скорого начала основных вливаний возмещений НДС экспотерам.

Периодическое снижение котировок доллара в последнее время стимулирует активизацию скупки валюты крупными игроками (особенно нефтетредерами и другими торговцами энергоносителями). Из-за мировой напряженности между США и Ираном и периодическими атаками на нефтреперерабатывающие комплексы и танкеры – начался постепенный рост нефтяных котировок. Украинские импортеры спешат “затарится” нефтепродуктами по “старым” мировым ценам, что увеличивает их спрос на валюту на межбанке и стимулирует рост котировок.

А НБУ, выкупая даже свои “дежурные” $30 млн через Matching – только подыгрывает продавцам в части неуступчивости по курсу. Дополнительно к этому экспортеры начали частично придерживать валюту на ожиданиях получения основных сумм возмещений НДС.

В те моменты, когда на торгах возникает ситуативный недостаток валюты (особенно после выкупов ее излишка Нацбанком) в игру “на повышение” пытаются сыграть как спекулянты, так и нерезиденты. Спекулянты просто зарабатывают на разнице котировок покупки и продажи. А вот иностранцы стараются максимально активно “подогреть” рынок, чтобы в итоге покупки гривневых ОВГЗ на первичном и вторичном рынках оказались для них дешевле.

Как и вчера – тренд по курсу сегодня на торгах будут формировать действия НБУ, нерезидентов и крупных местных игроков.

Мы ожидаем на среду коридор по доллару в пределах 24,70-24,95 гривен с периодическими спекулятивными попытками раскачать курс и с объемом операций на межбанке до $260 млн при заключении до 560 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,84 / 24,87
евро – 27,65 / 27,69
российский рубль – 0,3898 / 0,3904

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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