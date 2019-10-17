Японские бизнесмены заинтересовались "Государством в смартфоне" – ОП

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Президент Владимир Зеленский рассказал руководству Японской ассоциации новой экономики (JANE) об украинском ІТ-секторе и проекте «Государство в смартфоне».
Об этом шла речь на встрече в Токио, сообщает пресс-служба главы государства.
“Планируем развитие инновационной инфраструктуры путем открытия бизнес-инкубаторов, акселераторов и инновационных платформ, открытие знаковых R&D-центров мировых корпораций, создание инновационных или стартап-платформ в учреждениях высшего образования», – отметил Президент.
Глава государства подчеркнул, что ІТ-сектор является одним из наиболее динамичных в Украине, и проинформировал о планах его развития, в частности, совершенствования правового поля и системы налогообложения в отрасли ІТ и развития национальной инновационной системы.
Также он рассказал о реформе по диджитализации и заявил о стремлении Украины создавать конкурентный ІТ-продукт.
«В западном мире наших ІТ-специалистов воспринимают как дешевую рабочую силу. Для нас важно это изменить. Мы хотим создавать ІТ-продукт и продавать его в мире», – сказал Зеленский.
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