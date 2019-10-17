Кому из автомобилистов не нужно покупать страховой полис

Некоторые категории автомобилистов могут быть освобождены от обязанности приобретения автогражданки. Также некоторым можно платить всего 50% от стоимости полиса.

Об этом сообщает “Дорожный адвокат на своей странице в фейсбуке.

Лица, освобождаемые от обязанности приобретения полиса на территории Украины:

Участники боевых действий;

Пострадавшие участники Революции Достоинства;

Лица с инвалидностью вследствие войны;

Лица с инвалидностью I группы;

Лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

Пункты 1-4 действуют при условии личного управления принадлежащими ему авто. Закон не предусматривает ограничений по объему двигателя автомобиля.

Кто платит 50% стоимости полиса:

Участники войны;

Лица с инвалидностью II группы;

Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории);

Пенсионеры.

Ограничение объема двигателя до 2500 см3 (указанная льгота предоставляется в том случае, когда лицо само управляет автомобилем, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза)