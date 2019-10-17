0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

Кому из автомобилистов не нужно покупать страховой полис

Кому из автомобилистов не нужно покупать страховой полис

Некоторые категории автомобилистов могут быть освобождены от обязанности приобретения автогражданки. Также некоторым можно платить всего 50% от стоимости полиса.

Об этом сообщает “Дорожный адвокат на своей странице в фейсбуке.

Лица, освобождаемые от обязанности приобретения полиса на территории Украины:

  • Участники боевых действий;
  • Пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • Лица с инвалидностью вследствие войны;
  • Лица с инвалидностью I группы;
  • Лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

Карты для водителей

Пункты 1-4 действуют при условии личного управления принадлежащими ему авто. Закон не предусматривает ограничений по объему двигателя автомобиля.

Кто платит 50% стоимости полиса:

  • Участники войны;
  • Лица с инвалидностью II группы;
  • Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории);
  • Пенсионеры.

Сервис оформления электронных полисов автогражданки

Ограничение объема двигателя до 2500 см3 (указанная льгота предоставляется в том случае, когда лицо само управляет автомобилем, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза)

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.