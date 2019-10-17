Кому из автомобилистов не нужно покупать страховой полис

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Некоторые категории автомобилистов могут быть освобождены от обязанности приобретения автогражданки. Также некоторым можно платить всего 50% от стоимости полиса.
Об этом сообщает “Дорожный адвокат на своей странице в фейсбуке.
Лица, освобождаемые от обязанности приобретения полиса на территории Украины:
Пункты 1-4 действуют при условии личного управления принадлежащими ему авто. Закон не предусматривает ограничений по объему двигателя автомобиля.
Кто платит 50% стоимости полиса:
Ограничение объема двигателя до 2500 см3 (указанная льгота предоставляется в том случае, когда лицо само управляет автомобилем, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза)
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