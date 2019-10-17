Межбанк: тренд по курсу активно менялся

Вторник на валютном рынке прошел ожидаемо активно и с периодической сменой настроений среди участников, что приводило к изменению тренда по курсу.

По-прежнему помогали гривне проштрафившиеся бюджетные должники ( некоторые крупные компании еще не полностью закрыли свои долги перед государством и продавали валюту, чтобы их погасить), а также нерезиденты.

Дело в том, что результаты сегодняшнего аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ оказались отличными для чиновников. Они разместили все предлагаемые облигации и завтра в бюджет поступит почти 3,012 млрд гривен, что даже больше на 11,6 млн гривен от запланированных 3 млрд. Значительную часть этих бумаг купили нерезиденты и на межбанке они уже сегодня были замечены с продажей валюты. Завтра этот процесс продолжится, так как по регламенту – в среду пройдут расчеты с государством за купленные ими ОВГЗ.

Частично продавали валюту и крупные экспортеры (как металлурги, так и аграрии), которые закрывали свои текущие хозяйственные операции.

Нацбанк воспользовался ростом предложения доллара в первые два часа сессии и скупал излишек предложения. Купил, по информации участников рынка, не менее своих дежурных $30 млн, что и привело в конечном итоге к росту котировок ближе к обеду после изначального утреннего проседания.

Ход торгов:

С самого утра гривна укрепляла свои позиции за счет превышения предложения над спросом. Доллар стартовал с уровней 24,83/24,87 гривен (что было ниже вчерашнего закрытия 24,87/24,91) и это укрепило уверенность покупателей в постепенном снижении котировок.

К 11 часам курс просел до 24,82/24,84 гривен, а к 12:00 остановился на отметке 24,825/24,845. В эти два часа на торги выходил Нацбанк, который купил, по расчетам участников торгов, не менее $30 млн. Своими интервенциями НБУ не только удержал курс от дальнейшего проседания, но и развернул курс в сторону роста.

Как только регулятор завершил свои покупки и ушел с межбанка — курс пошел вверх. В 13:00 котировки достигли уровня 24,865/24,9050 гривен, а к 14 часам остановились на 24,87/24,91.

После завершения активной фазы торгов — доллар чуть просел за счет периодических нерезидентских продаж валюты под завтрашние расчеты за ОВГЗ. В 15:00 курс находился в пределах 24,87/24,895 гривен. А завершилась сессия котировками 24,84/24,87. Спекулянты работали только в формате «в две стороны».

Главные события 22 октября на межбанке:

1) Проседание котировок доллара с утренних 24,83/24,87 гривен до 24,82/24,84 к 11 часам . Затем – после роста котировок до пикового значения 24,87/24,91 (к 14:00) – возврат к отметке 24,84/24,87 гривен за доллар к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона. Но снова по информации участников рынка покупал доллар через Matching. Купил не менее $30 млн, чем удержал курс американской валюты от дальнейшего падения;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,8279 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 23 октября составил 24,844629.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,87 / 24,89

евро – 27,70 / 27,74

российский рубль – 0,3898 / 0,3908

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1133 / 1,1134

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