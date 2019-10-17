Идея Банк выставлен на продажу

Владелец Идея Банка – польский Getin Holding S.A. – выставил украинскую «дочку» на продажу (рус.).

Польская компания Getin Holding S.A. базирующаяся во Вроцлаве, сообщила 22 октября на сайте Варшавской фондовой биржи о подписании письма о намерениях с фондом прямых инвестиций.

«В письме о намерениях фонд выразил желание купить до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО «Нью Финанс Сервис», со штаб-квартирой в Киеве», – говорится в сообщении холдинга, сообщает FinClub.

Название фонда не раскрывается.

Согласно Письму о намерениях, Фонд проведет 6-недельное исследование компаний и комплексную юридическую экспертизу (due diligence), а после ее положительного результата согласует условия данной транзакции, включая размер пакета акций и долей потенциальной сделки.

Getin Holding S.A. согласился предоставить Фонду исключительные права на переговоры о продаже Идея Банка и «Нью Финанс Сервис» на период до 1 января 2020 года.

Согласно графику, установленному сторонами в Письме о намерениях, закрытие сделки по продаже бизнесов может произойти в I квартале 2020 года.

Письмо о намерениях не является обязательством сторон заключать финальные договоры купли-продажи активов.

Сообщение подписано главой наблюдательного совета Идея Банка Пиотр Качмарек. Регулятивный капитал Идея Банка на 1 октября составил 877,5 млн грн ($35 млн).