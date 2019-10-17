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Apple патентует "умное кольцо" (фото)

Apple патентует "умное кольцо" (фото)

Американская компания Apple подала заявку на патент кольца Apple Ring, которое позволит на расстоянии контролировать другие устройства корпорации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Как сообщает издание, “умное кольцо” имеет, в частности, экран, голосовой ассистент и контроль жестов руки. Устройство “улучшит опыт людей” в пользовании, в частности, iPhone и iPad.


Фото: патент Apple Ring (thesun.co.uk)

По мнению компании, когда пользователь слишком долго держит большой гаджет, то это приводит к усталости, а Apple Ring сможет стать более эффективным методом контроля устройств на расстоянии.

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По материалам РБК-Украина
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