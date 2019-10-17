Apple патентует "умное кольцо" (фото)

Американская компания Apple подала заявку на патент кольца Apple Ring, которое позволит на расстоянии контролировать другие устройства корпорации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Как сообщает издание, “умное кольцо” имеет, в частности, экран, голосовой ассистент и контроль жестов руки. Устройство “улучшит опыт людей” в пользовании, в частности, iPhone и iPad.



Фото: патент Apple Ring (thesun.co.uk)

По мнению компании, когда пользователь слишком долго держит большой гаджет, то это приводит к усталости, а Apple Ring сможет стать более эффективным методом контроля устройств на расстоянии.

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