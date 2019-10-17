Apple патентует "умное кольцо" (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американская компания Apple подала заявку на патент кольца Apple Ring, которое позволит на расстоянии контролировать другие устройства корпорации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
Как сообщает издание, “умное кольцо” имеет, в частности, экран, голосовой ассистент и контроль жестов руки. Устройство “улучшит опыт людей” в пользовании, в частности, iPhone и iPad.
Фото: патент Apple Ring (thesun.co.uk)
По мнению компании, когда пользователь слишком долго держит большой гаджет, то это приводит к усталости, а Apple Ring сможет стать более эффективным методом контроля устройств на расстоянии.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)14 ч. назад - 1959 9
Пенсионерам хотят запретить бесплатно ездить в часы пикВчера, 17:43 - 2901 9
Банки демонстрируют рекордный с 2015 г. оптимизм роста депозитов13 ч. назад - 1570 5
Какими будут инфляция и ВВП в 2020 году - прогноз от Минэкономразвития11 ч. назад - 963 4
"Нова Пошта" за 9 мес. увеличила отчисления налогов и сборов на 30%18 ч. назад - 590 4
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам15 ч. назад - 11446 2
Налоговики смогут самостоятельно ликвидировать «спящих» ФЛП - законопроект12 ч. назад - 2083 1
Метро на Троещину можно запустить до конца 2020 года - нардеп (схема)14 ч. назад - 1959 9
Субсидианты будут платить за коммуналку больше7 ч. назад - 1884
МВД изменило правила получения водительских прав: основные нововведения8 ч. назад - 1840 1
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 1330
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 873
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1606 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1916
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2853