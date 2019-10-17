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Tesla рассказала о старте продаж и ценах Model Y в Европе

Tesla рассказала о старте продаж и ценах Model Y в Европе

Продажи электрического кроссовера Tesla Model Y планируют запустить в Европе уже весной 2021 года.

Автомобиль будет доступен в трех комплектациях, пишет издание AutoWeek.

Судя по сообщению, кроссовер в комплектации Long Range с задним приводом пустят в продажи примерно за 57 тысяч евро. Авто получит запас хода в 540 км по циклу WLTP, а до сотни оно сможет разогнаться за 5,8 секунды. Максимальная скорость – 209 км/час.

Полноприводная Tesla Model Y также в версии Long Range будет стоить ориентировочно 58 тысяч евро. Переплатив всего тысячу, покупатели должны получить запас хода в 505 км и разгон до сотни за 5,1 секунды. При этом максимальная скорость, вроде бы, составит 217 км/час.

Среди прочего эта версия получит особые 18-дюймовые колеса. За 19-дюймовые колеса придется доплатить уже 1,7 тысячи евро.

Кроме того, в стандартной комплектации Tesla Model Y будут комплектовать черным салоном. За другие комбинации также придется отдельно заплатить 1,1 тысячу евро. Единственный бесплатный цвет кузова – жемчужно-белый. Также за семиместную конфигурацию придется «накинуть» 3,2 тысячи евро.

Стоит отметить, что упомянутые версии, уже привычно для Tesla, не будут комплектоваться полным автопилотом. За максимальное расширение функций помощи водителю придется отдать 6,4 тысячи евро.


Фото: autoweek.nl

Самая заряженная Tesla Model Y обойдеться покупателям в 70 тысяч евро. Авто будет комплектоваться полным приводом, а запас хода составит 480 км. В то же время разгон до сотни составит всего 3,7 секунды. Максимальная скорость заряженного электрокара составит 241 км/час.

Последняя модель будет стандартно комплектоваться 20-дюймовыми литыми дисками.


Фото: autoweek.nl

По материалам МПУ
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