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Хакеры взломали «умные» четки от Ватикана за 15 минут

Хакеры взломали «умные» четки от Ватикана за 15 минут

В “умных” электронных четках от Ватикана смогли обнаружить уязвимость, позволяющую получить доступ к учетной записи пользователя за 15 минут.

Об этом сообщает издание CNET.

16 октября Ватикан объявил о запуске приложения “Click to Pray” с электронными четками, которое синхронизируется с приложением всемирной сети Папы Римского. По словам Ватикана, благодаря электронному дневнику люди могут получать разные молитвы каждый день, а также напоминания о том, когда молиться.

Устройство, разработанное тайваньской компанией GadgTek Inc (GTI) для инициативы Ватикана Pope’s Worldwide Prayer Network, представляет собой браслет из черных бусин и “умного” устройства в виде креста. Чтобы активировать устройство, надо провести им около экрана смартфона или планшета на iOS или Android.

Французский специалист по кибербезопасности Батист Робер смог взломать учетную запись в приложении за 15 минут. Он сообщил, что связался с Ватиканом, и проблема безопасности была исправлена. Эта уязвимость позволила бы хакеру получить личную информацию человека, зная адрес электронной почты потенциальной жертвы.

По его словам, злоумышленники также могут получить доступ к таким личным данным, как пол, рост, вес, дата рождения, фотография профиля. Четки отслеживают количество шагов за день, а также запрашивают доступ к данным о местоположения и разрешение для совершения звонков.

По материалам Bykvu
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