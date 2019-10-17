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Электронные чеки: что изменится для ФЛП с 19 апреля

Электронные чеки: что изменится для ФЛП с 19 апреля

В Украине с 19 апреля 2020 года вступят в силу нововведения, связанные с использованием электронных кассовых аппаратов физлицами-предпринимателями.

Об этом говорится в законе №128-IX от 20.09.2019.

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Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции, будут обязаны:

1. Создавать контрольные ленты в бумажной и/или электронной форме и сохранять их:

  • на РРО (за исключением автоматов по продаже товаров (услуг) – в течение трех лет
  • на программных РРО в случае расчетных операций в режиме оффлайн – до момента передачи расчетных документов, электронных фискальных отчетов, электронных фискальных отчетных чеков на фискальный сервер контролирующего органа.

2. Проводить расчетные операции через РРО и/или через программные РРО с использованием режима предварительного программирования наименования товаров (с указанием кода товарной подкатегории УКТ ВЭД для подакцизных товаров), цен товаров и учета их количества.

3. Вести учет товарных запасов, и продавать только те товары, которые отражены в таком учете.

В то же время субъект хозяйствования обязан будет предоставить контролирующим органам при проверке документы, подтверждающие учет и происхождение товаров, на момент проверки находящихся в месте продажи.

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Кого не коснутся требования:

  • ФЛП на едином налоге, которые не являются плательщиками НДС (кроме ведущих деятельность по реализации технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней).

Справка Finance.ua:

  • Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов 18 октября заявил, что согласно закону электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице контролирующего органа Государственной налоговой службы уже разработало бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все.
По материалам Finance.UA
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