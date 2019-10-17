Электронные чеки: что изменится для ФЛП с 19 апреля

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В Украине с 19 апреля 2020 года вступят в силу нововведения, связанные с использованием электронных кассовых аппаратов физлицами-предпринимателями.
Об этом говорится в законе №128-IX от 20.09.2019.
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Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции, будут обязаны:
1. Создавать контрольные ленты в бумажной и/или электронной форме и сохранять их:
2. Проводить расчетные операции через РРО и/или через программные РРО с использованием режима предварительного программирования наименования товаров (с указанием кода товарной подкатегории УКТ ВЭД для подакцизных товаров), цен товаров и учета их количества.
3. Вести учет товарных запасов, и продавать только те товары, которые отражены в таком учете.
В то же время субъект хозяйствования обязан будет предоставить контролирующим органам при проверке документы, подтверждающие учет и происхождение товаров, на момент проверки находящихся в месте продажи.
Кого не коснутся требования:
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